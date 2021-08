Resident Evil 3: The Board Game ha una data di uscita

Se state cercando un nuovo modo per festeggiare Halloween, potreste prendere in considerazione la possibilità di acquistare il nuovo gioco da tavolo di Resident Evil 3, che uscirà il 21 ottobre di quest'anno. Il gioco sarà disponibile per $99,95, secondo l'editore Steamforged Games.

L'edizione in uscita il 21 ottobre sarà diversa dalla versione Kickstarter del 2020. Resident Evil 3: The Board Game arriva dopo l'adattamento di Resident Evil 2. Il gioco da tavolo sarà basato sulla versione del 1999 di Resident Evil 3.

Il gioco è giocabile con un massimo di quattro persone che controllano i personaggi principali, come Jill Valentine e Carlos Oliveira. Il trailer del gioco lo descrive come un survival horror in cui i giocatori sono intrappolati a Racoon City e devono tentare di fuggire.

Il gioco sarà un dungeon crawler pieno di mostri e Racoon City sarà un "open world". Sta al giocatore cercare i materiali necessari per progredire, proprio come nei giochi Resident Evil. Il trailer nota anche che più a lungo rimarrete in città, più alto sarà il livello di pericolo, quindi il gioco diventerà più difficile.

Che ne dite?

Fonte: Thegamer.