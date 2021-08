Resident Evil: Welcome to Raccoon City, prime immagini di Leon, Claire, Jill e Chris

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è un reboot dei film , una saga completamente nuova che si basa sui videogiochi originali. Non ha nulla a che fare con la saga cinematografica di Paul WS. Anderson, in cui ha recitato Milla Jovovich.

In esclusiva per IGN, il team del film ha condiviso le prime immagini, che presentano i personaggi. Attraverso queste prime foto possiamo vedere vecchie conoscenze come Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Chris Redfield, Albert Wesker o Lisa Trevor, tra gli altri.

Come potete vedere dalle immagini in calce a questo articolo, non tutti seguono la linea di design dei videogiochi. Leon non è biondo e Jill ha un taglio di capelli che non ricorda affatto la serie Capcom. In un'intervista a IGN, Johannes Roberts, regista e sceneggiatore, ha fornito alcuni indizi su questo progetto. "Questo film non ha nulla a che fare con la saga precedente. Questo ha a che fare con il ritorno ai videogiochi e la creazione di un film che sia più un film horror che di fantascienza".

Nelle sue parole, è stato particolarmente influenzato dal remake del secondo gioco: "Volevo catturare l'atmosfera, era molto cinematografica". Il regista afferma che anche L'esorcista è stato un'importante fonte di ispirazione. "Volevo che Racconn City fosse un po' come la città de 'Il Cacciatore', una città fantasma dimenticata dal mondo".

Per Roberts, la differenza tra questo film e i precedenti è che ogni personaggio di Welcome to Raccoon City avrà un grande carico narrativo: "Non sono semplicemente dei protagonisti in cosplay che hanno lo stesso taglio di capelli e lo stesso vestito dei personaggi".

Per il regista è stato fondamentale trovare attori in grado di incarnare i personaggi con l'energia e l'anima necessarie. "Di solito penso che uno dei grandi errori degli adattamenti dei videogiochi sia quello di scegliere qualcuno che assomigli visivamente ai personaggi del cast".

Resident Evil: Welcome to Raccoon City dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche italiane a novembre.

