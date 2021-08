The Last of Us Parte II: gli sviluppatori di Ghost of Tsushima hanno aiutato a realizzare la città di Seattle

Mentre potrebbe essere facile pensare che molti studi lavorino spesso sui giochi da soli, la verità è che un gran numero di sviluppatori che appartengono allo stesso publisher spesso si aiutano a vicenda. In effetti, una delle uscite più importanti dell'anno scorso, The Last of Us Part II, ha effettivamente ricevuto assistenza dallo studio dietro un altro notevole titolo PlayStation lanciato nel 2020.

In una nuova intervista con Game Informer, i co-presidenti di Naughty Dog, Evan Wells e Neil Druckmann, hanno affermato che Sucker Punch Productions, lo studio che ha creato in particolare i franchise di Infamous, Sly Cooper e Ghost of Tsushima, ha finito per aiutare con il lavoro su The Last of Us Part 2. Sebbene Sucker Punch non abbia svolto direttamente lo sviluppo del titolo più recente di Naughty Dog, lo studio ha condiviso risorse che hanno aiutato il team. In particolare, Infamous Second Son di Sucker Punch e The Last of Us Part II sono entrambi ambientati nella città di Seattle. Quindi, Naughty Dog ha chiesto a Sucker Punch di inviare il proprio lavoro fatto su Seattle all'interno di Second Son.

"Molto presto nello sviluppo di The Last of Us Part II, sapevamo che si sarebbe svolto a Seattle e sapevamo che Sucker Punch aveva completamente modellato Seattle per Infamous: Second Son. Abbiamo detto: 'Non useremo le risorse del gioco, ma vogliamo esplorare rapidamente lo spazio, quindi possiamo accedere a quelle risorse?' E loro hanno detto "Certo" e ci hanno inviato il lavoro", ha spiegato Wells. "È stato di grande aiuto".

Druckmann ha aggiunto un aneddoto e ha spiegato che entrambi gli studi hanno finito per collaborare anche in un altro caso, ovvero nella creazioni dei cavalli in Ghost of Tsushima e TLOU2. "Il motion capture per un grosso animale è un bel problema e siamo stati in grado di affrontarlo insieme, utilizzando dati simili, a volte gli stessi per entrambi i giochi".

Mentre Sucker Punch e Naughty Dog potrebbero creare giochi molto diversi, è bello vedere come le società si sono aiutate a vicenda nel corso degli anni. Con ogni probabilità, queste collaborazioni si verificano spesso in tutti gli studi di PlayStation.

Fonte: Comicbook.