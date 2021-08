The Last of Us, Uncharted e nuove IP: Naughty Dog adora le sue famose serie ma guarda anche al futuro

Avendo lanciato The Last of Us Part 2 poco più di un anno fa, probabilmente non arriverà qualcosa da Naughty Dog per un po' di tempo. Ma ovviamente, i fan si chiedono a cosa lavorerà in futuro lo studio, se torneranno alle amate IP che conosciamo o se proveranno qualcosa di completamente nuovo.

Secondo il co-presidente di Naughty Dog Evan Wells, dovreste aspettarvi un po' tutto dallo studio. Parlando con Game Informer, Wells ha affermato che sebbene ci sia "eccitazione" nello sviluppo di una nuova IP, Naughty Dog ama ancora molto Uncharted e The Last of Us.

"Penso che la risposta facile sia: entrambe le cose", ha detto Wells. "Penso che ci sia entusiasmo per lo sviluppo di una nuova IP, ma c'è ancora un sacco di amore per Uncharted e The Last of Us, e penso che vedrete entrambi i tipi di progetti da parte nostra in futuro."

Il progetto multiplayer standalone di The Last of Us è attualmente in lavorazione, mentre i leak hanno anche fortemente suggerito che sia in fase di sviluppo un remake del primo gioco. Per quanto riguarda Uncharted, come da report precedenti, SIE Bend Studio a un certo punto stava lavorando a un nuovo gioco sotto la supervisione di Naughty Dog, ma il progetto è stato cancellato, con Bend invece che si è trasferito al suo nuovo titolo open world.

Il creatore di The Last of Us e co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha anche affermato in precedenza che un terzo gioco della serie o una IP completamente nuova potrebbero essere il prossimo grande progetto dello studio. Apparentemente, Druckmann avrebbe già una bozza della storia per The Last of Us Part 3.

