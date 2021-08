Watch Dogs Legion dà il benvenuto alla serie TV Netflix 'La Casa di Carta' con una missione a tema

Watch Dogs Legion, l'ultimo capitolo della saga, continua ad essere aggiornato con nuovi contenuti: dopo aver annunciato un crossover con Assassin's Creed e l'arrivo dell'espansione Legion of the Dead, Ubisoft ha annunciato un accordo con Netflix che consiste in una collaborazione tra questo videogioco e la popolare serie spagnola La Casa di Carta.

Come risultato di questa collaborazione tra Watch Dogs Legion e La Casa di Carta, i giocatori potranno accedere a una missione crossover cooperativa in cui possono rubare criptovalute per la resistenza. Per questo dovranno indossare il peculiare costume della serie televisiva, quella tuta rossa con la maschera di Salvador Dalí che nasconde i loro volti, ed entrare in un edificio evitando di essere scoperti. Coloro che completeranno questa missione cooperativa riceveranno una skin esclusiva.

Non sappiamo ancora quando sarà disponibile questa missione speciale, ma sappiamo che sarà piuttosto pericolosa: "È solo una missione forse letale di un mio buon amico che si è guadagnato una certa reputazione per fare questo tipo di cose a Madrid", recita una voce fuori campo nel trailer che potete visionare qui di seguito.

Non è la prima volta che Ubisoft e Netflix collaborano, né è la prima in cui la famosa serie TV è coinvolta in questo accordo: tempo fa ad esempio c'è stato un evento all'interno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege ispirato proprio alla popolare serie.

Fonte: Polygon