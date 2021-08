World Of Warcraft e la rimozione dei nomi dei dipendenti Blizzard

Non è un bel periodo per Activision-Blizzard. Dopo lo scandalo sulle molestie sessuali che ha causato un terremoto dentro e fuori l'industry è arrivato il momento di ripulire il nome delle aziende, perché l'immagine è un elemento fondamentale se vuoi vendere qualcosa a qualcuno.

Tutto è già partito con Overwatch e il personaggio cowboy McCree, che cambierà nome entro fine anno perché è facilmente associabile all'altro McCree, quello vero, ex sviluppatore Blizzard he ha lasciato l'azienda dopo la causa per molestie sessuali e discriminazione sul posto di lavoro. McCree non è specificamente nominato nella causa, ovviamente.

An update from the #Warcraft dev team. pic.twitter.com/afjFCPUXoW — World of Warcraft (@Warcraft) August 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Adesso, anche il team dietro World of Warcraft corre ai ripari, utilizzando come pretesto il nuovo update del titolo con intenzioni riassumibili in questo virgolettato:

"Aggiornamenti per migliorare l'ambiente di gioco per la nostra community, incluse ulteriori modifiche ad alcuni contenuti, per rispecchiare al meglio i nostri valori e una migliore visibilità sull'impatto delle segnalazioni di molestie all'interno del gioco, con sanzioni più gravi per le persone coinvolte in comportamenti nocivi".

In realtà, stando a un portavoce di Blizzard, la questione sarebbe più complessa e anche più diretta: infatti, i riferimenti in-game a Jesse McCree, Luis Barriga e Jon LeCraft verranno rimossi e si aggiungeranno all'ex direttore creativo Alex Afrasiabi, il cui comportamento è stato specificamente citato tra le accuse nella causa intentata dal Department of Fair Employment and Housing dello Stato della California.

È una situazione altamente delicata e queste posizioni rischiano di essere percepite come superficiali. I team di sviluppo in primis, ci tengono a precisare il loro non coinvolgimento i tali faccende ed è una cosa da cui dipende la loro vita lavorativa. Sicuramente seguiranno ulteriori sviluppi e strascichi, ma per il momento è comunque un passo in più verso la creazione di ambienti di lavoro e community più sane.

Fonte: Rock Paper Shotgun