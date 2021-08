Xbox diventa partner ufficiale delle squadre di calcio inglesi

La FA (Football Association) ha annunciato una nuova partnership con Xbox. Xbox diventerà il partner di gioco ufficiale delle squadre nazionali inglesi, attraverso le Lionesses (squadra femminile), eLions (squadra eSports) e i Three Lions (squadra maschile), nonché lo stadio di Wembley.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, la partnership è "una celebrazione del principio guida dell'inclusività nel gioco condiviso sia da Xbox che dalla FA". Ecco cosa ha dichiarato nell'annuncio Marcos Waltenberg, Director of Global Xbox Partnerships: "In Xbox ci sforziamo di rimuovere le barriere e di consentire alle persone di provare la gioia del gioco: milioni di persone in tutto il mondo trovano un terreno comune e si connettono attraverso i giochi, come fanno con il calcio".

"Nella FA vediamo un'organizzazione straordinaria che ha la stessa spinta e ambizione di responsabilizzare le persone come facciamo in Xbox. Attraverso la nostra partnership, miriamo a portare ulteriore valore alle squadre di calcio dell'Inghilterra e alimentare i sogni di giocatori e fan di tutto il mondo".

Il direttore marketing della FA Kathryn Swarbrick ha aggiunto che la FA è lieta di collaborare con Xbox e spera di portare il rapporto con i fan al livello successivo, con l'aiuto del gigante americano dei giochi. "Siamo lieti di collaborare con Xbox, un marchio che si allinea con i valori della FA. Il gioco è amato e abbracciato dai fan di tutto il mondo e vediamo questa partnership come un'opportunità per portare quella relazione al livello successivo per tutti coloro che sono connessi con il calcio inglese", ha detto Swarbrick. 'Quando tutti giocano, tutti vinciamo' è un messaggio che suona vero per ciò che ci sforziamo di raggiungere in FA e speriamo che le nostre squadre nazionali di ispirazione possano portare un grande valore a Xbox".

Fonte: The Sixth Axis