Yakuza: il papà della serie Toshihiro Nagoshi potrebbe lasciare Sega per unirsi a NetEase

Il creatore di Yakuza, Toshihiro Nagoshi, starebbe lasciando Sega per passare a NetEase, secondo un report di Bloomberg.

Il passaggio alla compagnia cnese si starebbe definendo proprio in questi giorni.

Nagoshi non è solo il papà della famosa serie, è anche responsabile di Judgment, che riceverà il 24 settembre il sequel Lost Judgment.

Portando via Nagoshi da Sega, NetEase metterebbe a segno un colpo notevole, potendo contare sul talento dello sviluppatore giapponese. Stando a Bloomberg, Nagoshi sarebbe messo a capo di un proprio team nella compagnia cinese e avrebbe ampia libertà creativa per i nuovi progetti. Tuttavia, il report afferma che i dettagli non sono ancora ufficiali, poiché non è stato firmato alcun contratto.

Nagoshi ha lavorato con Sega dall'inizio degli anni 90 ed è stato protagonista dell'epoca d'oro degli arcade giapponesi avendo lavorato con AM2 di Yu Suzuki. Più avanti, dopo la fine del team Smilebit, Nagoshi, insieme ad alcuni sviluppatori dello studio, iniziò la serie di Yakuza.

Fonte: Bloomberg.