Baldo: The Guardian Owls bocciato dai giocatori italiani? Su Steam pochi acquisti e tante richieste di rimborso

Baldo: The Guardian Owls del team italiano NAPS Team è stato fortemente criticato su Steam proprio dai giocatori del nostro paese. Tuttavia, le vendite del gioco sono modeste con un alto numero di rimborsi.

"Questa mi va di condividerla, tanto per chiarire le cose", ha scritto su Facebook Fabio Capone, uno degli sviluppatori di NAPS Team. "Sapete quante copie ci sono di Baldo su Steam dall'italia? '70', dico SETTANTA! e la metà ha chiesto il rimborso, che è anche la metà di tutti i rimborsi avvenuti fin ora NEL MONDO!...ma davvero la gente sta ancora a parlare e criticare? ahah mi viene da ridere".

Fondamentalmente, nel nostro paese Baldo: The Guardian Owls ha piazzato 35 copie su Steam, il che, come potete immaginare, è un dato abbastanza basso. In confronto, è impressionate il numero di rimborsi molto alto, mentre nel resto del mondo sono state registrate vendite molto migliori.

Alcuni utenti hanno acquistato il titolo per giocarci solo poche ore, per poi scrivere recensioni negative e chiedere il rimborso.

Bisogna anche tenere a mente che alcuni avranno fatto loro il titolo su piattaforme console o Apple Arcade, quindi è davvero un mistero perché i giocatori italiani stiano commentando negativamente Baldo su Steam. La "speranza" è che questi commenti negativi non siano arrivati da chi nemmeno ha provato il gioco.

