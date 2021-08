Cursed to Golf è il bizzarro titolo che combina roguelike e golf in arrivo su PC e Switch

Il publisher Thunderful Publishing e lo sviluppatore Chuhai Labs hanno annunciato Cursed to Golf, un'avventura in pixel art bidimensionale in cui dovremo lasciare il purgatorio con colpi di golf. Questo particolare titolo uscirà il prossimo anno su PC e Nintendo Switch.

In Cursed to Golf ci metteremo nei panni del "Golfista Maledetto", un professionista di questo sport che è rimasto intrappolato nel purgatorio dopo aver sbagliato un tiro importante. Dovrete superare una serie di test su più di 100 buche disposte casualmente se non volete rimanere bloccati lì per sempre.

Attraverso questi scenari bidimensionali affronteremo ostacoli tipici di ciascuno dei quattro biomi disponibili nel gioco. In tutti troveremo difficoltà, poiché "questi campi sono disseminati di ostacoli folli, come ventilatori ad alta potenza, spuntoni, casse di esplosivi, teletrasportatori e molto altro ancora. Tutto è lecito in questa contorta rivisitazione di questo sport classico!", secondo la descrizione della pagina Steam.

Oltre alla modalità principale, questo gioco includerà anche una modalità sfida giornaliera, minigiochi, classifiche online e una colonna sonora in stile retrò. Arriverà, come dicevamo, su PC e Nintendo Switch nel 2022.

