Cyberpunk 2077 ha un glitch che fa 'esplodere' Judy Alvarez

Mentre Cyberpunk 2077 continua a ricevere aggiornamenti e patch, il gioco si sta avvicinando alla visione originale che CD Projekt Red aveva promesso ai fan negli anni precedenti la sua uscita. Tuttavia, nonostante le numerose correzioni, sembra che ci sia ancora un flusso costante di problemi tecnici che ricordano ai giocatori che c'è ancora molta strada da fare, come esemplificato da un bug che vede Judy esplodere. Letteralmente.

Pubblicato sul sub-Reddit r/CyberpunkGame, questa clip da una recente diretta di Cyberpunk 2077 di Vinny Vinesauce è stata condivisa. Vinesauce mette un corpo sopra Judy durante una missione e lei esplode molto bruscamente lasciando dietro di sé una pozza di sangue e un mucchio di frattaglie.

La cosa strana è che Judy è tra una manciata di personaggi importanti per la trama che normalmente non possono essere uccisi dal giocatore con qualsiasi tipo di arma, quindi è curioso il motivo per cui il bug si verifica. Ovviamente, mettere un corpo sopra di lei difficilmente potrebbe essere definito un attacco normale, tuttavia, è ancora strano che la sua esplosione sia possibile.

Il problema si aggira facilmente ricaricando di nuovo il salvataggio: tuttavia non ci resta che aspettare e vedere se CD Projekt RED correggerà questo glitch.

Fonte: Gameranx