Cyberpunk 2077: pozzanghere e riflessi meno numerosi con la patch 1.3?

La patch 1.3 di Cyberpunk 2077 è stata lanciata qualche giorno fa e ha corretto un mastodontico numero di bug, oltre a migliorare le prestazioni del gioco. Tuttavia, diversi giocatori si sono accorti anche di cambiamenti visivi: le pozzanghere ad esempio risultano essere meno numerose, con le strade meno bagnate e di conseguenza con pochissimi riflessi. Si tratta di un nuovo caso come era successo con Marvel's Spider-Man?

Attraverso un post su Reddit un giocatore afferma: "In precedenza le strade erano molto simili a specchi. Ora ci sono solo piccole pozzanghere". Un altro invece scrive: "Sto guidando da circa un'ora solo per osservare l'illuminazione, ma noto che c'è stata un notevole calo". Non solo, ma altri giocatori sono andati a ripescare il video che mette a confronto la patch 1.23 con la patch 1.3: ebbene, nella versione precedente, l'auto risulta essere più "bagnata" mentre con l'ultimo aggiornamento vira più al satinato e opaco.

Con questa "sparizione" di pozzanghere ed effetto bagnato, i giocatori hanno tuttavia riscontrato un aumento dei frame rate, come se si trattasse di un downgrade visivo intenzionale atto a migliorare le prestazioni. Al momento però, un portavoce di CD Projekt RED ha affermato che lo studio "è a conoscenza del problema e le pozzanghere assieme 'all'umidità' verranno reinserite in un aggiornamento futuro".

Le strane piene di riflessi...

...e calma piatta.

Ai giocatori quindi non rimane che attendere un prossimo aggiornamento (chissà quando?) per riportare l'uggiosa Night City agli antichi fasti.

Fonte: Kotaku