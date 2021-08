Dead Space Remake avrà un Isaac doppiato ma solo in certe situazioni

Abbiamo appena assistito al reveal del remake di Dead Space, a opera di Motive Studio. Abbiamo visto differenze visive e differenze al gameplay, ma sempre nel massimo rispetto dell'opera originale. Lo sarà anche dal punto di vista sonoro.

Ovviamente l'audio 3D si farà ben sentire a bordo della Ishimura, ma anche Isaac sarà un po' diverso in tal senso. Il doppiatore della serie, Gunner Wright, come saprete ha cominciato a dar vera voce a Isaac solo a partire dal secondo capito, ovvero quando il protagonista ha avuto una caratterizzazione più attenta. Nell'originale ci si limitava a grugniti, anche perché il silenzio era una delle chiavi dell'atmosfera generale.

Isaac dunque parlerà, ma solo in due situazioni specifiche: quando qualcuno si rivolge a lui e quando si darà alle riparazioni o all'aggiunta di nuovi obiettivi. Situazioni dunque molto specifiche ma in grado di rendere il protagonista un po' più reale e non un semplice burattino in balia degli eventi.

Fonte: Gamespot