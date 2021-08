Dead Space Remake: ecco le prime immagini del nuovo lavoro Motive Studio

Non capita spesso ─ anzi mai ─ che una software house mostri il proprio lavoro ancora alle fasi preliminari, per avere i primi feedback dal pubblico. È tremendamente rischioso, visto che molti sono abituati a vedere trailer stupefacenti in CGI e davanti a qualcosa ancora in pre-alpha, cominciano a storcere il naso.

Ci è già passata 343 con Halo Infinite, anche se qui l'intento è ben diverso e per certi versi da lodare. Philippe Ducharme e Roman Campos-Oriola di Motive Studio hanno infatti mostrato il titolo nelle sue prime fasi di sviluppo ma le idee sembrano ben chiare. L'intento è quello di rimanere assolutamente fedeli al titolo originale, partendo dagli asset del gioco del 2008 e riportandoli in vita con le nuove tecnologie, tra cui il tanto famigerato ray-tracing.

L'intera esperienza sarà senza interruzione, stile God of War per intenderci, dunque dimenticate i caricamenti tra una zona e l'altra della Ishimura. Anche il gameplay vedrà ulteriori implementazioni, con feedback delle armi specifico, il sistema di smembramento molto più complesso e realistico da vedere.

È presto per dire quando Dead Space uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, ma se tutto dovrebbe andare bene, arriverà verso la fine del 2023.