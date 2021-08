Diablo II Resurrected non verrà supportato da David Brevik, uno dei creatori di Diablo

Il creatore di Diablo e Diablo II, David Brevik, ha ufficialmente rifiutato di supportare Diablo II: Resurrected. Lo sviluppatore non acquisterà il nuovo prodotto, non condurrà alcuno streaming o risponderà alle domande dei fan. Brevik ha preso questa posizione sullo sfondo dello scandalo delle accuse di molestie sessuali contro Activision Blizzard.

Brevik ha parlato della sua riluttanza a supportare Diablo II: Resurrected in risposta alla domanda di un fan, che ha chiesto al padre della serie cosa ne pensasse dell'imminente riedizione.

La sua risposta è stata: "Mi dispiace, ma non sto supportando Blizzard in questo momento, compreso tutto ciò che riguarda Diablo 2 Resurrected. Non acquisterò o trasmetterò in streaming D2R e le mie interazioni/domande su D2R saranno molto limitate". Il creatore di Diablo ha infatti preso le distanze da tutto ciò che concerne il franchise ed il publisher.

Sorry, but I'm not supporting Blizzard right now -- including anything D2R related. I will not be buying or streaming D2R and my interactions/questions about D2R will be very limited. https://t.co/J2WhoJNEAh — David Brevik (@davidbrevik) August 30, 2021

Ricordiamo che la causa intentata dallo Stato della California è ancora in atto: numerose sono le testimonianze pervenute in queste settimane e diversi dirigenti di Activision Blizzard sono già stati allontanati.

Fonte: ResetEra