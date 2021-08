Halo Infinite punta a diventare protagonista di spicco negli eSport

Microsoft vuole elevare Halo a protagonista nella scena degli eSport con il lancio di Halo Infinite. Il gioco, che uscirà l'8 dicembre, arriverà con nove squadre partner che si contenderanno il posto del miglior team Halo del pianeta.

L'elenco delle squadre è composto da alcuni dei migliori team di eSport e comprende Cloud9, Envy, eUnited, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, Natus Vincere, Sentinels e Spacestation Gaming. La parte migliore è che queste organizzazioni portano con sé esperienza da altri eSport.

L'imminente sesta serie della Halo Championship Series avrà una nuova prospettiva in quanto sembra improbabile che queste enormi organizzazioni destinino le risorse alla creazione di team per le competizioni di Halo se non ritenessero che avesse un futuro brillante e un investimento adeguato da parte di Microsoft.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tuttavia, sviluppare una vera scena eSport è una cosa difficile da fare. I vantaggi ottenuti possono essere facilmente sprecati, come abbiamo visto con Starcraft nel corso degli anni. Anche iniziare è difficile, poiché può essere complicato ritagliarsi un pubblico tra gli sparatutto in prima persona, i battle royale e i MOBA.

Sarà interessante vedere se Microsoft potrà davvero elevare Halo al punto da farlo diventare protagonista degli eSport.

Fonte: Twinfinite.