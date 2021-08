Metal Gear Solid V The Phantom Pain: i server PS3 e Xbox 360 stanno per chiudere i battenti

Metal Gear Solid è una delle grandi saghe dei videogiochi e i fan sperano ancora nell'annuncio di un nuovo capitolo. Nell'attesa ci sono informazioni su due serie in particolare.

Konami ha annunciato sul suo sito ufficiale che chiuderà i server di Metal Gear Online e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain nelle loro versioni per PlayStation 3 e Xbox 360. Inoltre, le funzionalità online stanno terminando anche per Ground Zeroes su PS4, Xbox One e le suddette console. L'azienda giapponese ha rivelato che il 31 maggio 2022 Metal Gear Solid V e la sua variante multiplayer chiuderanno i loro server sulle console Sony e Microsoft. Ovviamente le versioni per PS4 e Xbox One continueranno ad essere attive online.

"Grazie per aver giocato a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Ci dispiace informare i nostri utenti che i servizi online del gioco su Playstation 3 e Xbox 360 termineranno il 31 maggio 2022", si può leggere sul sito di Konami. Ci sono alcune cose da chiarire: per cominciare, la chiusura dei server riguarda solo la variante online. Tutti i giocatori di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain potranno continuare a giocare offline su PS3 e Xbox 360.

Inoltre, a partire da oggi 31 agosto, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain non sarà più disponibile per l'acquisto su PS3 e Xbox 360 (digitalmente). Allo stesso modo, il 30 novembre tutti i DLC verranno rimossi dagli store PS3 e Xbox 360, senza rimborsi per articolo.

Fonte: PSU