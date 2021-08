Naughty Dog: 'continueremo a creare giochi single player incentrati sulla storia, è nel nostro DNA'

I co-presidenti di Naughty Dog, Evan Wells e Neil Druckmann, hanno affermato che lo studio continuerà a realizzare giochi per giocatore singolo basati sulla narrazione il più a lungo possibile perché fa parte del DNA del team.

Inoltre, a differenza di altri importanti publisher, Sony non ha imposto ai suoi studi di spostare l'attenzione su "tendenze popolari", come i servizi live e i giochi free-to-play.

Quando Game Informer ha chiesto ai due se vedono ancora giochi single player basati sulla trama nel futuro di Naughty Dog, Wells ha risposto: "assolutamente".

"Fa parte del nostro DNA raccontare queste storie", ha aggiunto. "Penso che continueremo. Le esperienze per giocatore singolo ci sono vicine e care. È ciò che ha attratto molte persone in Naughty Dog, ed è ciò che le ispira, quindi penso che continueremo a farlo il più a lungo possibile".

Neil Druckmann ed Evan Wells.

"Sony non ci ha mai detto: 'Oh, le cose stanno cambiando, perché non iniziate a fare questo tipo di giochi?'" ha aggiunto Druckmann.

Naughty Dog sta attualmente lavorando a un progetto multiplayer standalone. Quando Game Informer ha chiesto se lo studio volesse continuare a lavorare su IP consolidate o se volesse creare nuove IP, Wells ha detto che lo studio farà "entrambe le cose".

"Penso che ci sia entusiasmo per lo sviluppo di una nuova IP, ma c'è ancora un sacco di amore per Uncharted e The Last of Us, e penso che vedrete entrambi i tipi di progetti da parte nostra in futuro", ha concluso.

Fonte: PlayStation LifeStyle.