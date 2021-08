Nintendo Switch Online potrebbe iniziare a regalare anche i giochi Game Boy e Game Boy Color

Meno di due mesi fa, Nintendo ha affermato di avere in programma di aumentare l'attrattiva di Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento per la console ibrida necessaria per giocare a titoli a pagamento online e che dà accesso a un catalogo di oltre 100 giochi NES e SNES. Ora, secondo l'insider NateDrake, questi titoli verranno affiancati già settembre da diversi giochi pubblicati su Game Boy e Game Boy Color.

NateDrake ha dichiarato nel suo podcast YouTube che la società giapponese aggiungerà i giochi Game Boy e Game Boy Color al servizio nelle prossime settimane. MVG, un altro ospite insider nello show, sostiene lo stesso. Inoltre, entrambi puntano alle informazioni contenute nell'applicazione Nintendo Switch Online della console.

Già nel gennaio 2019, il dataminer @OatmealDome aveva trovato riferimenti a quattro emulatori, sebbene con nomi in codice. "Kachikachi" si riferisce all'emulatore NES, mentre "Canoe" sarebbe l'emulatore SNES. Ce n'erano altri due: "Hiyoko" e "Count". Secondo NateDrake e MVG, "Hiyoko" è l'emulatore per Game Boy e Game Boy Color.

I was looking through the NES Switch app with @KapuccinoHeck and @Simon1844. I found four emulator types:



Kachikachi (NES Classic)

Canoe (SNES Classic)

Hiyoko (???)

Count (???)



This could mean there will be two new Classic consoles and/or three new consoles for Switch Online. — OatmealDome (@OatmealDome) January 13, 2019

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le informazioni sono state confermate anche da Nintendo Life. Il sito infatti afferma che le proprie fonti, al plurale, hanno detto loro che i giochi di quelle console portatili arriveranno su Nintendo Switch Online "molto presto". Per adesso quindi si tratta solo di rumor: non ci resta che attendere notizie ufficiali da Nintendo.

Fonte: Nintendo Life