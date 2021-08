No Man's Sky ha uno strambo modder che sta riempiendo il gioco con teste di Sean Murray aspettando le espansioni

Hello Games, gli sviluppatori di No Man's Sky, hanno annunciato Frontiers all'inizio di agosto, un aggiornamento per il loro speciale gioco di esplorazione, costruzione e molto altro che servirà come celebrazione del quinto anniversario del titolo. Da allora, non è stato detto più nulla sull'espansione: nessuna data di uscita, né cosa includerà, tanto meno trailer o immagini.

Un membro della community sta protestando in modo particolare per la situazione. Usando le sue conoscenze come modder, Winder Sun sta creando una serie di mod. Nello specifico, mod che sostituiscono elementi del gioco con il volto di Sean Murray, capo di Hello Games e direttore del titolo. Oltretutto il giocatore minaccia di sostituire un oggetto in-game con il volto di Murray ogni giorno fino a quando i dettagli di Frontiers non verranno rilasciati.

Il primo tweet "minaccioso" mostra un veicolo con la faccia dello sviluppatore. Il secondo giorno, ha sostituito le texture del portale utilizzate per i viaggi veloci con la testa di Sean Murray, che ruota e si deforma come un caleidoscopio. Il terzo giorno ha sostituito i blob, gli animali alieni bulbosi che si possono trovare in tutto il mondo, con enormi teste di Murray e così via, arrivando ad oggi al sesto giorno.

@NoMansSky For every day the update is not released I will put your head on one additional object in the game

And yes this is a threat pic.twitter.com/drAZrKdns7 — Winder Sun ??? (@WSLTP) August 25, 2021

@NoMansSky For the second day the update is not released I have put your head in the Portal and Warps pic.twitter.com/3g3NVwXSoo — Winder Sun ??? (@WSLTP) August 26, 2021

For the third day the update is not released I have put @NoMansSky 's head onto... Blobs pic.twitter.com/XZZsAT4RKQ — Winder Sun ??? (@WSLTP) August 27, 2021

do not retweet this



we will not negotiate https://t.co/wanitUiIrn — Sean Murray (@NoMansSky) August 30, 2021

Cosa riserva il futuro? Chissà, ma Murray non si fa intimidire. Il creativo ha condiviso alcuni dei tweet sul suo account Twitter: "Non ritwittare questo. Non negozieremo", dice in uno dei messaggi che potete visionare qui sopra.

Fonte: Kotaku