No More Heroes: un fan si fa autografare la sua copia... ma da SWERY invece che da Suda 51

A Mosca per un evento, Hidetaka "SWERY" Suehiro si è visto chiedere l'autografo da un fan. E fin qui, nulla di strano: il problema è sorto quando gli si sono parate davanti due copie di No More Heroes III e No More Heroes: Heroes' Paradise!

I due titoli, naturalmente, non sono opera sua, in nessun modo, essendo invece del collega Goichi "Suda51" Suda, con cui di certo condivide lo sperimentalismo -anche nel nome d'arte- ma nessun gioco sviluppato.

"Ho avuto una grande sessione d'autografi a Mosca oggi! C'erano un sacco di fan. E inoltre ho autografato anche un gioco di Suda51. Non so perché l'hanno portato alla mia sessione."

I had a great autograph session in Moscow today!! A lot of fans there. And also, I signed for @suda_51 game too. I don't know why they bring to my session.#NoMoreHeroes3 #Moscow pic.twitter.com/ryauMW00RA — Hidetaka SWERY Skywalker (@Swery65) August 30, 2021

Lo stupore, nel vedere le cover di No More Heroes e non quelle di, ad esempio, Deadly Premonition, è stato molto ma non si è perso d'animo: ha comunque autografato le copertine inserendo però, tra il serio e il faceto, la specifica "Questo non è il mio gioco". Difficile dire se il fan si sia sbagliato, confondendo i due game designer, o sia stata una bizzarra gag voluta, per creare una copia assolutamente unica del gioco.

Fonte: Account Twitter di Hidetaka SWERY Suehiro