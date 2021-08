Rise of the Tomb Raider esclusiva temporale Xbox? Sarebbe costato $100 milioni

Se ne parlò molto all'epoca: la partnership tra Microsoft e Square Enix attorno a Rise of the Tomb Raider fu annunciata all'E3 2015 e vide Lara Croft tornare in esclusiva su Xbox One e PC. Ora però a quanto pare scopriamo anche i retroscena dell'esclusiva temporale, che vede la presenza di un assegno molto corposo. Almeno, secondo quanto ha scovato l'insider Timur222 su LinkedIn.

Sul profilo LinkedIn, Fabien Rossini, che attualmente è CEO di CREY Games, afferma di aver lavorato in Square Enix tra il 2005 e il 2019 in diversi ruoli. Nel descriverne uno, Rossini afferma che l'accordo stipulato tra Square Enix e Microsoft per l'esclusiva temporanea di Rise of the Tomb Raider valeva 100 milioni di dollari.

Si tratta di una cifra davvero considerevole e che coprirebbe facilmente i costi di produzione di un titolo AAA, ad esempio. Tuttavia la somma di 100 milioni di dollari coprirebbe non solo i gioco in sé ma anche i costi di marketing, merchandising e molti altri reparti.

Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth 0 million.

Né Microsoft e nemmeno Square Enix hanno mai svelato le cifre di questa collaborazione, pertanto prendete questa notizia come rumor.

