'The Elder Scrolls VI sarà un'esclusiva Xbox, niente PS5'

Il celebre giornalista e insider Jeff Grubb ha affermato attraverso il suo account Twitter che The Elder Scrolls VI di Bethesda sarà un'esclusiva Xbox.

Di recente, Bethesda ha voluto parlare ai fan PlayStation che si sono sentiti esclusi in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft, ma il giornalista ha deciso di pubblicare il suo tweet per chiarire l'interpretazione delle parole pronunciate da Pete Hines.

Stando a un utente, Hines non ha escluso che grandi titoli Bethesda come Starfield possano arrivare su PlayStation un giorno. Per Jeff Grubb, il dirigente non ha voluto dire questo con le sue affermazioni.

Il giornalista sostiene che Microsoft voglia far fruttare i tanti soldi spesi per l'affare (7,5 miliardi di dollari) e, quindi, le produzioni Bethesda, come anche l'atteso The Elder Scrolls 6, sono destinate solo a Xbox e Xbox Game Pass.

No. And also Elder Scrolls 6 is planned as Xbox exclusive as well. https://t.co/K4VCC5DrXL — Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insomma, secondo Jeff Grubb sembra proprio che gli utenti PlayStation dovranno rinunciare a TES6.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.