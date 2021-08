The Last of Us, finite le riprese dell'episodio pilota della serie TV targata HBO

Prevista per il 2022, la serie HBO di The Last of Us ha iniziato la produzione della sua prima stagione a luglio. Le cose stanno procedendo, dal momento che le riprese del pilot sono terminate. La notizia è stata annunciata da Kantemir Balagov, regista di questo primo episodio, sul suo account Instagram.

"Il mio lavoro qui è finito. Sono davvero grato per l'opportunità. È stata una grande esperienza con alti e bassi. Tanto amore per la troupe e soprattutto per queste persone", ha detto, elencando alcuni suoi colleghi della produzione, incluso Neil Druckmann di Naughty Dog.

Balagov ha diretto il pilot, mentre anche i celebri registi Jasmila Zbanic e Ali Abbasi sono stati scelti per dirigere gli episodi della prima stagione. Come sappiamo, la star di Game of Thrones e The Mandalorian Pedro Pascal interpreta Joel in The Last of Us, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) è l'attrice scelta per interpretare Ellie. Gabriel Luna interpreta Tommy e ha recentemente condiviso quella che sembra la prima foto dal set della produzione.

Attualmente la serie TV The Last of Us non ha ancora una data ma, se tutto va bene, saremo in grado di vederla il prossimo anno.

Fonte: ComicBook