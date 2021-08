The Witcher 3 e l'acceso dibattito tra i fan: qual è la migliore scuola di Witcher?

Gran parte di ciò che attira i fan di The Witcher 3 e dei giochi precedenti è che il mondo è molto ricco di dettagli. Quindi è naturale che i fan del gioco, dei libri di The Witcher e dello show televisivo riflettano su come potrebbe essere far parte di questo mondo. Ora, in un recente post popolare nel subreddit di The Witcher 3, ai fan è stato chiesto quale delle scuole di Witcher è la loro preferita.

Ora con oltre 3.200 voti positivi, il post mostra un'immagine con le icone di sei diverse scuole di Witcher e chiede ai fan quale è la loro preferita. Le scuole sono la Scuola del Lupo, del Gatto, della Manticora, del Grifone, dell'Orso e della Vipera. Nell'universo, ogni Witcher tiene su di sé un token che rappresenta la propria scuola, come una collana e il ciondolo che indossa Geralt.

La Scuola dell'Orso è risultata la più popolare, seguita dalle scuole del Grifone e del Lupo. Considerando che la scuola del lupo è davvero l'unica ben rappresentata nelle storie di The Witcher, è in qualche modo sorprendente che altre siano state votate di più.

Si spera che CD Projekt Red stia prendendo spunto dalla community di The Witcher 3, magari permettendo di scegliere una scuola con il prossimo The Witcher.

The Witcher 3 è ora disponibile per PC, PS4, Switch e Xbox One, con il supporto per PS5 e Xbox Series X/S in arrivo entro la fine dell'anno.

