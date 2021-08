TOEM, l'avventura fotografica monocromatica, ha una data di uscita su PC, PS5 e Switch

Something We Made attraverso un comunicato stampa ha annunciato che TOEM arriverà su PlayStation 5 il 17 settembre, insieme a Nintendo Switch e PC tramite Steam, Humble ed Epic Games Store ad un costo di 19,99 euro con un 10% sconto lancio. Mettetevi il ​​cappello, prendete la macchina fotografica e dirigetevi nel bosco per incontrare i personaggi di TOEM.

Partite per una fantastica missione e usate il vostro occhio fotografico per scoprire i misteri del magico TOEM in questo gioco d'avventura disegnato a mano. Parlate con personaggi bizzarri, risolvete i loro problemi scattando foto impeccabili e attraversate un paesaggio rilassante.

Toem è fortemente ispirato dalla Scandinavia, alla passione per la fotografia e non solo! Quando aiuterete dei simpatici sconosciuti, vi verranno concessi dei francobolli, questi francobolli sono un chiaro segno di gratitudine e con abbastanza francobolli potete scambiarli con un abbonamento gratuito per viaggiare verso la vostra prossima destinazione.

TOEM è stato presentato all'inizio di questo mese tra i giochi Nintendo Indies.