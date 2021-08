Twitch perde Dr Lupo! YouTube ha un nuovo grande streamer in esclusiva

Lo streamer professionista Benjamin "DrLupo" Lupo ha annunciato di aver firmato un accordo per lo streaming in esclusiva con YouTube Gaming.

Inizierà lo streaming in esclusiva sulla piattaforma oggi, 31 agosto.

Dr Lupo ha iniziato a trasmettere in streaming nel 2015 e da allora è cresciuto con un seguito di Twitch di 4,5 milioni di utenti e 1,7 milioni sul suo canale YouTube personale.

"Sono incredibilmente fortunato di poter fare ciò che amo", ha detto Lupo. "YouTube non solo mi consente di continuare a creare contenuti e far crescere la mia community, ma attraverso questa partnership, YouTube mi aiuterà a espandere il mio marchio attraverso altre iniziative di intrattenimento. Sono entusiasta di portare i miei fan in questo viaggio con me".

Secondo quanto riferito, le visualizzazioni di YouTube Gaming sono aumentate del 28% su base annua, arrivando a 1,4 miliardi di ore guardate. Tuttavia, è ancora notevolmente in ritardo rispetto al pubblico di Twitch, che ha visto più di quattro volte il numero di ore guardate nello stesso trimestre e ha registrato una crescita del 97% anno su anno.

Fonte: Gamesindustry.biz.