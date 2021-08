Xbox All Access arriva anche in Italia! Xbox Series X/S e Xbox Game Pass a un piccolo costo mensile

Arriva oggi sul mercato italiano il servizio Xbox All Access, l'attesissimo programma all-inclusive che comprende una console di nuova generazione a scelta tra Xbox Series X o Xbox Series S, in base alle proprie preferenze, e un abbonamento della durata di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, che include una libreria di oltre 100 titoli.

Senza costi iniziali, Xbox All Access consente a tutti gli appassionati di videogiochi di optare per due diversi pacchetti, entrambi inclusivi di Xbox Game Pass Ultimate, sulla base della console desiderata: 32,99 euro al mese per 24 mesi per chi preferisce giocare con Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre; mentre il pacchetto che include Xbox Series S, l'hardware Xbox più piccolo di sempre, in grado di offrire prestazioni di nuova generazione, arriva sul mercato con un prezzo di 24,99 euro al mese per 24 mesi.

Unirsi alla community di Xbox All Access permetterà all'utente di immergersi rapidamente nell'intero ecosistema targato Xbox con un'unica spesa mensile, godendosi il meglio dei titoli Xbox Game Studios e degli attesissimi giochi in uscita prossimamente, come Halo Infinite, già a partire dal Day One. GameStop sarà il partner di questo programma.

Ovviamente per potervi usufruire dovrete sottoscrivere un finanziamento Younited: questo finanziamento consentirà ai clienti di acquistare una console Xbox All Access ad un prezzo mensile senza costi aggiuntivi. Ad ogni modo, per tutte le informazioni su come funziona questo programma, potete cliccare qui.

Fonte: Microsoft