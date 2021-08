'Xbox Game Pass è tutto ciò che serve' agli abbonati per un sondaggio su Twitter

Non è un segreto che Microsoft stia puntando il tutto e per tutto su Xbox Game Pass: ogni mese il servizio in abbonamento offre nuovi giochi agli utenti che per una piccola cifra al mese hanno accesso ad una vasta libreria che conta più di cento giochi. Ma chi è abbonato a questo servizio, sente anche la necessità di acquistare altri giochi?

Ora, grazie ad un sondaggio creato da Christopher Dring di Games Industry su Twitter scopriamo qualcosa di più sulle intenzioni dei giocatori: la maggior parte degli abbonati ad Xbox Game Pass (il 39,5%) ha "tutto ciò che serve" per giocare, senza avere il bisogno di acquistare altri titoli. Il 38,5% di chi ha partecipato a questo sondaggio invece crede di voler acquistare almeno 1 o 2 giochi AAA nei prossimi quattro mesi, mentre una fetta più piccola (il 22%) pensa di acquistare anche altri giochi.

Il risultato pubblicato da Dring fa capire come il servizio in abbonamento di Microsoft stia cercando di venire incontro ai diversi gusti dei giocatori in modo da raccogliere un pubblico molto più ampio.

This is proving interesting. I think I will probably buy as many games as I usually do this Christmas on Switch, but I can't see myself 'buying' any games for my Xbox or (after Deathloop) PS5. Because I've got Halo, Forza and Back 4 Blood to play https://t.co/c7a0YNd7FW — Christopher Dring (@Chris_Dring) August 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Rimanendo in tema: sapete che anche in Italia è arrivato Xbox All Access?