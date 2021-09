Abandoned ora ha le FAQ ufficiali che chiariscono ogni dubbio (o quasi)

Abandoned ha suscitato l'ira di una serie di giocatori che attendevano con impazienza il famoso reveal. Sfortunatamente, proprio il giorno fatidico, questo reveal non c'è stato a causa di una serie di intoppi all'app Realtime Experience. Da allora Blue Box Studios è rimasto silenzioso, almeno fino ad oggi.

Attraverso Twitter, il team di sviluppo ha dichiarato che sul sito ufficiale ora sono disponibili le FAQ che dovrebbero fugare ogni dubbio: vale la pena ricordare che ci sono diverse domande che letteralmente non hanno una risposta, o almeno non ne hanno una al di là di un "non possiamo ancora parlarne".

Dalle FAQ veniamo a sapere ad esempio che l'uscita del gioco è prevista per il 2022, ma a giudicare da come sono andate le cose fino ad adesso, non sorprenderebbe se il gioco venisse rinviato al 2023. Altre domande indicano la probabile connessione con Hideo Kojima (dove lo studio risponde di essere solamente un team indie), o perché non è stato mostrato niente di Abandoned finora. A questa domanda il team ha risposto: "Abbiamo annunciato il gioco troppo presto e ora che abbiamo attirato l'attenzione di così tante persone, siamo molto concentrati sul suo sviluppo".

Un'altra particolarità uscita dalle FAQ è che Abandoned non è il vero nome del gioco, che verrà svelato durante il reveal. Quando? Ancora non ci è dato saperlo.

Fonte: Blue Box Studios