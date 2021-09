Avowed è un progetto problematico? Secondo Avellone, sì

Nonostante sembri già in formato giocabile secondo Josh Sawyer, noto designer di alcuni dei più importanti RPG mai creati (Pillars of Eternity ad esempio), Avowed non sembra navigare in buone acque. L'esclusiva Microsoft del team Obsidian, è stata presentata con un piccolo teaser, capace sì di farci intravedere meccaniche e ambientazione ma comunque troppo poco per farsi un'idea reale del titolo.

Chris Avellone ex-fondatore di Obsidian, non si è lasciato in buoni rapporti con la casa di sviluppo, e non è un segreto. Questa precisazione va comunque fatta, anche se possiamo immaginare che i contatti all'intero dello studio siano rimasti. Tutto parte da una risposta su Twitter all'utente "FaZe Tu Sais", dopo la richiesta di tornare a Obsidian per dare una mano per Avowed; di tutta risposta:

"continuano a perdere figure chiave su quel progetto, non è un buon segno".

Apriti cielo. Subito dopo, "si è lasciato scappare" che il lead designer è stato spostato verso Grounded, trasferito anche l'art lead e il director sostituito da tempo. Come detto, il progetto sembrerebbe attraversare una piccola tempesta di sviluppo, anche se, non risultano cambiamenti all'interno del team (anche se si potrebbe trattare di rotazioni interne, classiche in questo settore).

Sono notizie che non passano inosservate e se qualcosa è davvero successo, difficilmente si potrebbero tenere nascoste.

Fonte: Reddit