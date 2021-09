Battlefield 2042: le possibili date della beta rivelate da un leak

Mancano ancora alcune settimane all'arrivo di Battlefield 2042, tuttavia, sembra che chi ha preordinato il gioco sarà in grado di metterci le mani già dalla prossima settimana. Le informazioni arrivano da una pubblicità di MediaWorld.

Ecco cosa viene riportato dal sito di MediaWorld se si visita la pagina di Battlefield 2042: "Acquista entro il 3 settembre 2021 in prevendita questo prodotto per ricevere l'accesso alla Beta anticipata di Battlefield 2042 dal 6 all'11 settembre". Come accennato dall'elenco MediaWorld, coloro che preordinano Battlefield 2042 ottengono il primo accesso alla beta, quindi è probabile che la open beta inizi dopo la fine del periodo di accesso anticipato l'11 settembre.

Contattato dal sito VGC, un portavoce di EA ha rifiutato di commentare nello specifico quanto riportato da MediaWorld, dichiarando semplicemente: "La nostra finestra di lancio della Open Beta è settembre". Qui di seguito potete dare uno sguardo all'immagine presa proprio dal sito.

Per adesso non c'è una conferma da parte di Electronic Arts, pertanto si tratta di un rumor. Vi ricordiamo che Battlefield 2042 verrà lanciato su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il 22 ottobre.

Fonte: VGC