Call of Duty Warzone contro i cheater! Activision pubblica un video con la reazione di un utente bannato

I cheater in Call of Duty: Warzone dovrebbero stare molto attenti. Gli hacker hanno afflitto Warzone sin dal lancio, ma gli sviluppatori hanno finalmente iniziato a prendere sul serio le cose.

Con le nuove ondate di ban in corso e un nuovo sistema anti-cheat in arrivo, gli imbroglioni troveranno difficile non essere bannati permanentemente in Call of Duty: Warzone. Finora, gli hacker hanno allontanato molti giocatori dal popolare battle royale, inclusi i content creator che hanno abbandonato il gioco. Ora, Raven Software sta facendo passi da gigante per liberarsi una volta per tutte dai cheater.

In un video pubblicato sull'account Twitter di Call of Duty Warzone, Activision ha annunciato che "le ondate di ban sono in corso e l'anti-cheat per PC sta arrivando entro la fine dell'anno". Questo video mostra la reazione di un cheater di Warzone appena bannato, che sosteneva di utilizzare più account. Il giocatore ha spiegato al pubblico di essere stato bannato dal gioco e che tutti i suoi account, vecchi e nuovi, non potevano più essere utilizzati per giocare a Call of Duty Warzone. Il giocatore ha poi ammesso che Activision sta facendo la cosa giusta, affermando che i content creator sarebbero finalmente tornati nel gioco. Il video si conclude con un avvertimento per gli hacker: "Sappiamo cosa stai facendo, stiamo venendo a prenderti".

Banwaves are ongoing, and PC anti-cheat is arriving in #Warzone later this year. pic.twitter.com/EUXc3COCIn — Call of Duty (@CallofDuty) August 31, 2021

Come con le precedenti ondate di ban, tuttavia, senza un adeguato sistema anti-cheat, gli imbroglioni troveranno comunque un modo per rovinare il gioco ai giocatori. Ci sono state enormi ondate di ban in passato, eppure hacker, cheater e imbroglioni sono tornati nel battle royale. Sebbene sia promettente che Raven Software e Activision siano motivati ​​a sistemare il gioco, c'è ancora una lunga battaglia da combattere prima che le cose siano completamente risolte.

