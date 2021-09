Dead Space Remake e l'originale in un video confronto. Miglioramenti e attenzione ai dettagli impressionanti

Ieri sera EA Motive ci ha lasciato con una nuova anteprima del remake di Dead Space che sta sviluppando: ciò ci ha consentito di verificare lo stato del gioco. Come ha sottolineato lo studio, ieri sera abbiamo potuto dare uno sguardo alla primissima versione di ciò che hanno creato, avvertendoci che alcuni dettagli e aspetti potrebbero essere diversi nella versione finale.

Ancora una volta lo studio di sviluppo ha dichiarato che la sua intenzione è quella di rispettare il più possibile l'essenza del gioco originale, quindi questa anteprima vuole servire per verificare i sentimenti dei fan e apportare le modifiche e i miglioramenti pertinenti in base al feedback. Naturalmente la grafica sarà uno dei cambiamenti più significativi a cui assisteremo e c'è già chi ha fatto un primo confronto in un video. Lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per pubblicare uno dei suoi soliti video che mette confronto Dead Space originale con il remake: ovviamente si nota chiaramente l'evoluzione che il gioco ha subito in questi 13 anni.

Ad esempio, una delle novità su cui si sta lavorando è il fatto che ora tutti gli ambienti appaiono più realistici, includendo più dettagli ed elementi nei dintorni in modo che non siano così vuoti. L'atmosfera è inoltre destinata ad essere ancora più buia grazie alle nuove luci e ombre, in quanto vi saranno aree in cui apparirà una nebbia volumetrica sul terreno.

Nei Necromorfi troviamo cambiamenti molto evidenti, soprattutto nel loro design che li trasforma in esseri davvero spaventosi. Inoltre ora sarà più difficile eliminarli, perché serviranno più colpi per distruggerli. Anche la loro animazione una volta uccisi sarà molto più cruenta rispetto all'originale. Di seguito potete dare uno sguardo al video comparativo.

Non solo, ma dopo il video il team di sviluppo ha mostrato una serie di altri filmati incentrati sul sistema per lo smembramento dei nemici, il nuovo mondo di gioco e l'illuminazione progettata per il remake, oltre al ritorno della voce originale di Issac Clarke, Gunner Write, e molto altro.

Dead Space Remake non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Fonte: Wccftech