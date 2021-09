Dead Space Remake è 'next-gen' in nuovi video su smembramenti, ambientazioni, zero G e molto altro

Dead Space Remake si è finalmente svelato in un video gameplay che ci ha mostrato l'attesissimo ritorno di Isaac Clarke.

Nel filmato, abbiamo visto un Dead Space Remake ancora alle fasi preliminari ma sembra che il titolo di EA Motive stia venendo su molto bene.

In seguito al video, sono comparsi in rete altri filmati del remake in compagnia degli sviluppatori.

In particolare, IGN ha pubblicato una serie di video con gli sviluppatori di EA Motive che affrontano vari argomenti come il sistema per lo smembramento dei nemici, il nuovo mondo di gioco e l'illuminazione progettata per il remake, il ritorno della voce originale di Issac Clarke, Gunner Write, e molto altro:

Dead Space Remake non ha ancora una data di lancio e sembra che i fan dovranno attendere almeno il 2022. Il titolo sbarcherà su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: IGN.