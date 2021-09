Diablo II: Resurrected mostra l'Incantatrice in un nuovo trailer

Dopo la presentazione della classe Barbaro, Diablo 2: Resurrected di Blizzard Entertainment ha ricevuto un nuovo trailer incentrato sull'Incantatrice.

Poiché con questa classe si comandano gli elementi, l'Incantatrice è la scelta ideale per causare danni magici su vasta scala, come potete vedere nel video più in basso.

Le abilità dell'Incantatrice sono divise in tre categorie: Ghiaccio, Fulmine e Fuoco. Può lanciare Frozen Armor per un bonus di difesa e per congelare qualsiasi nemico o lanciare incantesimi come Frozen Orb, Fire Ball e Lightning per decimarli.

Ovviamente, se volete spostarvi rapidamente sulla mappa, anche Teleport sarà molto utile. Sebbene non possa accumulare troppi danni, l'Incantatrice è un'ottima classe negli scontri a medio e lungo raggio.

Diablo 2: Resurrected uscirà il 23 settembre su Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.