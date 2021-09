Halo Infinite il pre-load è già disponibile

Dopo una presentazione non andata proprio nel verso giusto, Halo Infinite sembra essersi rimesso in carreggiata, almeno nel multiplayer. Della campagna single player si sa poco o nulla ma la presentazione potrebbe avvenire molto prima del previsto.

Si cerca di bruciare le tappe per far coincidere la release del single player col multiplayer l'8 dicembre, ma anche gli utenti possono cominciare a darsi da fare. Per tutti gli utenti del Game Pass console (Xbox Series e Xbox One), è possibile avviare il preload di Halo Infinite, mesi prima dell'uscita.

Ovviamente non si tratta della versione completa del gioco, ma di un piccolo file di 280.2 MB, tanto per occupare quel posticino nella vostra macchina, ma avvicinandovi ancor di più al nuovo lavoro 343.

Fonte: Gamingbolt