Halo: The Master Chief Collection sta per ricevere set di armature ispirate ai guerrieri della storia antica

I set di armature ispirati ai guerrieri delle epoche passate arriveranno su Halo 3 e Halo: Reach nella prossima stagione di Halo: The Master Chief Collection e sono set diversi da qualsiasi cosa mai vista prima in Halo.

Rivelati in un nuovo post di Canon Fodder su Halo Waypoint, i nuovi set traggono ispirazione dalle armature indossate dai guerrieri spartani dell'antica Grecia, dai cavalieri dell'Europa medievale e dai guerrieri vichinghi della Scandinavia. I set saranno disponibili come parte di Halo: MCC Season 8, intitolata Mythic, insieme a nuove skin per armi e veicoli.

La prossima stagione di Halo: MCC vedrà anche l'aggiunta di una nuova mappa di Halo 3 sotto forma di Icebox, una rivisitazione della mappa di Halo 2 Turf.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Halo Infinite arriverà l'8 dicembre su console Xbox e PC. Di recente sono stati annunciati anche una Xbox Series X e l'Xbox Elite Controller a tema.

Fonte: Gamespot.