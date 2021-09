Hot Wheels Unleashed avrà macchinine ispirate a Street Fighter, Masters of the Universe, DC e Barbie

Mattel e Milestone stanno per lanciare Hot Wheels Unleashed con una sfilza di contenuti scaricabili su tre pacchetti che includono veicoli ispirati a Barbie, DC, Street Fighter, Teenage Mutant Ninja Turtles e Masters of the Universe.

In uscita il 30 settembre insieme al gioco, il primo Hot Wheels Pass includerà 10 veicoli basati su Barbie, DC, Street Fighter e TMNT, tre pacchetti di personalizzazione e tre moduli per la costruzione di piste. Il gioco riceverà anche un'espansione DLC Batman in futuro. Sappiamo che anche le case automobilistiche ufficiali come Aston Martin, BMW e McLaren si uniranno al titolo.

L'Hot Wheels Pass volume 2 e 3 verranno pubblicati in seguito in una data non specificata. Ogni mese saranno lanciati singoli pacchetti DLC come veicoli, moduli di costruzione dei tracciati e oggetti di personalizzazione. Anche completare le sfide nelle stagioni sbloccherà nuovi veicoli e oggetti di personalizzazione; questi sono gratuiti e sono esclusi dagli Hot Wheels Pass.

Al momento del lancio, ci saranno 66 veicoli disponibili con cui gareggiare come la Batmobile, il Party Wagon di TMNT, K.I.T.T. di Knight Rider e la macchina del tempo DeLorean di Ritorno al futuro.

Hot Wheels Unleashed arriverà nei negozi fisici e digitali su PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

