Kratos, Joel, Ellie, Trevor e non solo diventano 'umani reali' grazie alla IA 'StyleCLIP'

Proprio questa mattina abbiamo visto di cosa può essere capace l'Intelligenza Artificiale chiamata StyleCLIP, che ha letteralmente trasformato in umani i combattenti di Street Fighter.

Ebbene, la stessa IA è stata utilizzata anche su altri celebri personaggi dei videogiochi.

Nello specifico, l'account Twitter di IGN ha pubblicato alcune immagini che ci mostrano le versioni umane di alcuni amati personaggi.

Possiamo vedere qui sotto Kratos di God of War, ma aprendo il tweet potrete ammirare le versioni umane di Joel e Ellie di The Last of Us, di Trevor di GTA, di John Marston di Red Dead Redemption e di molti altri:

There's an AI tool called StyleCLIP that turns images into "realistic faces," so now we're playing with it!



First off, the God of War himself, Kratos. pic.twitter.com/DQVcQHtZS2 — IGN (@IGN) August 31, 2021

Come nel caso di Street Fighter, potete notare come alcuni personaggi umanizzati siano di impatto, mentre altri un po' meno...

Che ne pensate?

