Marvel's Midnight Suns finalmente i primi video gameplay!

Marvel's Midnight Suns ha attirato subito l'attenzione di tutti gli amanti di X-COM, anche perché in fondo, sembra proprio questo ma con gli eroi Marvel. In realtà si è mostrato abbastanza complesso e con sezioni in grado di approfondire le relazioni con i personaggi ma soprattutto l'impianto narrativo, poco conosciuto ai più.

Con la possibilità di creare il proprio eroe, un unicum nei videogiochi Marvel, avremo la possibilità di scegliere che tipo di personaggio vorremo essere, in base alla caratterizzazione dei personaggi che avremo intorno come Tony Stark o Doctor Strange. Ognuno di loro ha delle peculiarità ben specifiche che potremo assimilare ma anche la relazione con loro sarà fondamentale.

Il nostro compito sarà anche quello di unire eroi con esperienze diverse, visto che personaggi come Wolverine non hanno mai affrontato demoni. Dì fatti, anche narrativamente, questi personaggi saranno piuttosto sorpresi dagli eventi. Resta da vedere come funziona la varietà d'attacchi e le difese come le coperture, e dalle carte utilizzabili non si è evinto granché se non per le spettacolari super mosse.

Sicuramente risulta più accessibile rispetto agli X-COM, ma futuri reveal potrebbero riservare molte sorprese.