Microsoft Flight Simulator aggiunge... le piste di Mario Kart!

Un modder ha aggiunto sette piste di Mario Kart a Microsoft Flight Simulator.

Come notato da VGC, il modder Illogicoma ha aggiunto sette tracce da Mario Kart 8 a Microsoft Flight Simulator, come mostrato successivamente su Twitch. La mod inizia con Mount Wario prima di portare i giocatori attraverso una serie di altri tracciati tra cui Moo Moo Meadows, Rainbow Road, Mute City, Cloudtop Cruise, Shy Guy Falls e Bowser's Castle.

Su Twitter, Illogicoma ha spiegato che pensava che aggiungere le tracce a Flight Simulator sarebbe stata un'idea divertente. Ha continuato spiegando che la mod personalizzata è stata costruita utilizzando The Models Resource e un componente aggiuntivo di Blender che consente la creazione di risorse 3D personalizzate per Flight Simulator.

So anyway I thought mario kart 8 tracks would also be fun when you play them in flight simulator so I put mario kart 8 tracks in flight simulator and played them and it was true. pic.twitter.com/Gbn5kRfg92 — Illogicoma (@Illogicoma) August 29, 2021

Per chi ne volesse sapere di più su Microsoft Flight Simulator, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la recensione della versione Xbox Series X/S.

Fonte: IGN.