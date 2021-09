Overwatch 2 potrebbe uscire nella prima metà del 2022

Overwatch 2 di Blizzard potrebbe essere pronto per la distribuzione prima dell'estate 2022.

Sebbene Blizzard abbia finora rivelato solo frammenti del tanto atteso sequel, quello che sappiamo è che il gioco sarà drasticamente diverso dall'originale.

Per prima cosa, Overwatch 2 passerà da match 6v6 a 5v5. Inoltre, il gioco presenterà una modalità campagna PVE completa insieme a missioni eroe per giocatore singolo.

Blizzard non ha rivelato altro da maggio e da allora non ha ancora fornito alcun aggiornamento importante, portando alcuni a sospettare che ci saranno alcuni ritardi importanti per il lancio.

Come riportato da Dexerto, una fonte interna di Activision Blizzard ha affermato che far uscire il gioco il prima possibile è la massima priorità per l'azienda.

"Siamo più che consapevoli che dobbiamo lanciarlo", ha detto la fonte. "Stiamo cercando di farlo uscire prima dell'estate del 2022".

Un'altra fonte nella gestione del franchise ha affermato che l'obiettivo è lanciare il gioco entro il secondo trimestre del 2022, che va dal 1 aprile al 30 giugno.

Il lancio avrà anche un impatto sulla Overwatch League. "I tempi dell'uscita influenzeranno il programma della lega perché ovviamente non vogliono cambiare versione del gioco nel mezzo di una stagione".

E' chiaro che una rinascita dell'IP è della massima importanza per Blizzard. Si spera che il gioco esca in uno stato ottimo e che i fan possano tornare di nuovo nel mondo di Overwatch.

Fonte: Dexerto.