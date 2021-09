PlayStation Network down nella notte ma i problemi sembrano ora risolti

Stando a quanto segnalato da IGN, PlayStation ha riscontrato nelle scorse ore interruzioni su tutte le piattaforme con problemi che hanno interessato i giochi online, i servizi video e il PlayStation Store.

Secondo lo status tracker ufficiale di PlayStation Status e Down Detector, i servizi online di PlayStation risultavano inattivi. Gli account social di PlayStation inizialmente non hanno fornito un tempo stimato per una correzione, ma sembra che i problemi siano ora risolti.

Andando sulla pagina ufficiale di PlayStation Network, potete vedere come tutti i servizi siano tornati attivi.

Gestione account, Giochi e social, PlayStation Now, PlayStation Video e PlayStation Store funzionano ora correttamente.

Avete riscontrato problemi con PSN?

Fonte: IGN.