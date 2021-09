PlayStation Plus: i giochi 'gratis' di settembre per PS5 e PS4 sono stati annunciati

Sebbene leggermente in ritardo, Sony ha annunciato ora i giochi di settembre che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus: questo mese ce n'è davvero per tutti i gusti perché i titoli annunciati sono molto differenti tra loro. Ricordiamo che tutti e tre i giochi saranno disponibili da martedì 7 settembre a lunedì 4 ottobre.

Overcooked: All You Can Eat! - PS5

Overcooked, Overcooked 2 e tutti i contenuti aggiuntivi vengono uniti e rimasterizzati in questa deliziosa edizione definitiva. Godetevi centinaia di livelli di caos culinario cooperativo sia locale che online, in cucine sempre più pericolose e oscure. I giocatori possono divertirsi con le modalità campagna, sopravvivenza e pratica e, novità di All You Can Eat, la modalità assist! Il gioco contiene funzionalità per consentire al maggior numero possibile di giocatori di unirsi alla frenesia alimentare, con un'interfaccia user-friendly, testo adatto alla dislessia e opzioni per daltonismo.

Predator: Hunting Grounds - PS4

Cacciate o fatevi cacciare in questo sparatutto multiplayer asimmetrico che mette l'uomo contro Predator. Come parte di una squadra di fuoco di quattro persone, completate missioni impegnative prima che Predator vi trovi. Oppure diventate Predator e cacciate la vostra preda, usando armi aliene letali.

Hitman 2 - PS4

Viaggiate in tutto il mondo e rintracciate i vostri bersagli in luoghi esotici sandbox, da strade assolate a foreste pluviali oscure e pericolose. Nessun posto è al sicuro dall'assassino più creativo del mondo, l'Agente 47. Preparatevi a vivere l'ultimo thriller di spionaggio, la vostra missione è eliminare l'inafferrabile Cliente Ombra e sbrogliare la sua milizia, ma quando 47 scopre la vera identità del suo obiettivo e la verità sul suo passato, cambia tutto.

Fonte: PlayStation Blog