PS5: Digital Foundry analizza le prestazioni del nuovo modello

La redazione britannica di Digital Foundry ha deciso di analizzare il nuovo modello revisionato di PS5, per capire se la macchina di Sony presenta delle modifiche a livello di prestazioni in-game rispetto alla PS5 di lancio. L'analisi, parte dal video di Austin Evans, che ha definito "scadente" il nuovo modella della console.

Gli esperti di DF, si sono concentrati sulle performance e non sulle temperature, in particolare hanno analizzato le prestazioni della console sotto stress, in situazioni come quelle offerte da Control con Ray-Tracing.

Innanzitutto, DF evidenzia la doppia modifica al numero di alette della ventola e nel dissipatore, e conferma che le prestazioni in-game sono le stesse tra la PS5 di lancio e il nuovo modello CFI-1102A.

Stesso discorso per la rumorosità, che è rimasta invariata, e per i valori sull'assorbimento di potenza.

Le modifiche introdotte nel sistema di dissipazione non hanno portato cambiamenti a livello di gameplay e nemmeno per quanto riguarda la rumorosità. Tuttavia, ancora non è chiaro come ha operato la nuova ventola, se a un regime di rotazioni più alto o meno. Nonostante questo, è stato riscontrato lo stesso livello di silenziosità della PS5 di lancio.

Inoltre, DF conferma che dei 300 grammi di peso rimossi, 277 si devono al passaggio al nuovo dissipatore, che ha meno heatpipe in rame, quattro non più sei, e una superficie dissipante in alluminio inferiore rispetto a PS5 di lancio.

Nonostante le modifiche apportate a PS5 modello CFI-1102A, la redazione britannica non avrebbe trovato differenze prestazionali in-game e, per questo motivo, sono stati chiesti chiarimenti a Sony che deve ancora rispondere.

L'interessante video ad opera di DF non è un' "analisi finale", poiché, come detto in precedenza, non analizza le temperature del nuovo modello. Quindi, non resta che attendere un commento da parte degli sviluppatori di PS5.

Fonte: Digital Foundry.