Street Fighter diventa 'fotorealistico' con una IA che trasforma i personaggi del gioco in terrificanti umani

Mentre il roster dei personaggi di Street Fighter V dovrebbe (per lo più) sembrare umano, tutti ovviamente hanno un'inclinazione "cartoonesca" poiché il gioco non ha mai cercato di essere fotorealistico.

Immaginiamo solo per un momento, però, come sarebbero i personaggi di Capcom se puntassero al fotorealismo.

Quello che vedrete qui sotto, sono i personaggi del gioco completamente trasformati attraverso un'intelligenza artificiale chiamata StyleCLIP, che "umanizza" i combattenti del picchiaduro.

StyleCLIP può fare tutti i tipi di cose con le immagini, ma molti sono curiosi di vedere come diventano nella realtà i personaggi immaginari dei propri videogiochi preferiti.

Come potete vedere voi stessi, il risultato raggiunto dall'IA è decisamente ottimo su alcuni personaggi e un po' meno su altri:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Let's continue (there's left just a few images). Gill #1 pic.twitter.com/Mg9zNQTfcc — Siberian_644 (@Siberian_644) August 31, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Che ne pensate? Vorreste dei personaggi più realistici per Street Fighter?

Fonte: Kotaku.