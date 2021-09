The Witcher: una fan ricrea perfettamente due armature del gioco ed il risultato è sorprendente

Nel mondo dei cosplay, The Witcher è forse il franchise più amato e portato nelle fiere e negli eventi di tutto il mondo. In tantissimi hanno impersonato Geralt, Ciri, Yennefer o Triss, giusto per citare i personaggi principali. Tuttavia qui ci troviamo di fronte a due vere opere che vi lasceranno a bocca aperta.

Attraverso Reddit, l'utente Alswulf ha pubblicato una serie di foto che ritraggono l'armatura di Ciri oltre all'armature Ursine Grandmaster ricreate perfettamente della moglie dell'utente. "Ecco l'armatura di Ciri e quella Ursine Grandmaster fatte da mia moglie. Ogni cintura, borsa, fodero, tutta roba in pelle fatta da mia moglie (come sempre ho aiutato con una cotta di maglia + bracciali di metallo, spalle, medaglione e pettorale dai nostri fabbri). Lavoro di 2 anni finalmente completato" si legge nel titolo.

Ovviamente il thread è pieno di commenti e complimenti da parte degli altri utenti e scorrendo un po' la pagina scopriamo che si tratta di un hobby dei due coniugi. "Non lo facciamo per lavoro, ma per hobby. Andavamo avanti tra weekend liberi e durante le vacanze. Questo progetto ci ha portato via davvero tantissimo tempo" si legge.

Senza dubbio si tratta di un lavoro che ha portato via del tempo, ma il risultato lascia davvero a bocca aperta, non trovate?