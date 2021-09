Twitch: una streamer finge di avere il cancro ma viene scoperta

Kaw, conosciuta come MsDirtyBird, è una streamer di Rocket League. La creatrice di contenuti ha finto di essere malata di cancro e ha dovuto fare le sue scuse due volte, visto che la prima si è rivelata una farsa: ma andiamo con ordine.

Da tempo la streamer aveva ingannato i suoi fan e spettatori affermando di avere un cancro al cervello: la farsa è andata avanti per molti mesi prima che un membro della famiglia intervenisse. All'inizio di quest'anno, la sorella di Kaw si è rivolta a Twitch dopo aver ricevuto informazioni sulle affermazioni di MsDirtyBird. "Volevo parlare della diretta di mia sorella oggi...non penso che abbia il cancro, non ha detto niente a nessuno di noi", ribadendo che l'unico intervento a cui si è sottoposta è stato ad un piede.

Scoperte le sue menzogne, la streamer ha fatto un primo video in cui chiede scusa. Sfortunatamente anche in questo caso si è trattato di una bugia, dato che le parole per scusarsi sono state prese da un personaggio del film Cyberbully. Dopo essere stata scoperta di nuovo, MsDirtyBird ha pubblicato un video di scuse non tagliato e inedito: "Questo è il mio video ufficiale di scuse, nessun taglio, nessun copione, niente". Sfortunatamente ora l'account Twitter della streamer è privato, pertanto del video non c'è più traccia.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ora, l'organizzazione di Rocket League di cui faceva parte MsDirtyBird ha preso le distanze dalla streamer: dal canto suo, la content creator medita di allontanarsi dalle scene per un po' di tempo.

