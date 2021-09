Uncharted Collection in arrivo su PC? Spunta un'immagine, ma probabilmente si tratta di un fake

Secondo quanto riferito, è trapelata una raccolta di Uncharted per PC contenente tutti e 5 i giochi della serie. Un post di ResetEra mostra un'immagine apparentemente trapelata di un social che annuncia il lancio di una nuova Uncharted Collection per Steam ed Epic Games Store. L'annuncio mostra che ogni gioco per console di Uncharted, incluso lo spin-off Uncharted: The Lost Legacy, sarà incluso nel pacchetto.

Curiosamente, l'immagine mostra anche il logo degli studi Nixxes recentemente acquisiti nell'angolo in basso a destra, il che avrebbe senso considerando che Sony è stata piuttosto esplicita nel portare l'azienda ad aiutare con i porting per PC dei suoi franchise. L'immagine suggerisce anche che l'annuncio ufficiale arriverà il 6 settembre, con una data di uscita del 7 dicembre 2021.

Naturalmente, nulla è confermato fino a quando non viene annunciato ufficialmente da Sony. Sappiamo che alcuni giochi esclusivi PlayStation stanno iniziando ad arrivare su PC, con Horizon Zero Dawn e Days Gone tra i primi titoli, quindi non sorprende vedere uno dei franchise più venerati, arrivare anche su PC. Tuttavia l'immagine potrebbe benissimo essere un fake.

Ad ogni modo, dato che non c'è ancora alcuna conferma, prendete questa notizia con le dovute precauzioni, in quanto si tratta solamente di un rumor.

